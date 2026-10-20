Ministri i Jashtëm turk takohet me shefin e NATO-s në Bruksel

Ministri i Jashtëm turk takohet me shefin e NATO-s në Bruksel

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan u takua sot me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, si pjesë e vizitës së tij në Belgjikë, transmeton Anadolu.

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Fidan zhvilloi bisedime me Rutten në Bruksel, tha Ministria e Jashtme në platformën turke të mediave sociale NSosyal.

Fidan po merr pjesë në takimin e katërt ministror Turqi-Belgjikë së bashku me ministrin e Brendshëm turk, Mustafa Ciftci dhe ministrin e Drejtësisë, Akin Gurlek.

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