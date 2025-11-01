Ministri i Jashtëm turk takohet me anëtarët e byrosë politike të Hamasit në Stamboll
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan u takua me anëtarët e byrosë politike të Hamasit në Stamboll, thanë burime diplomatike turke, transmeton Anadolu.
Takimi u përqendrua në statusin e armëpushimit në Gaza dhe nevojat e vazhdueshme humanitare në territorin palestinez të shkatërruar nga lufta, thanë burimet.
Që nga faza e parë e një marrëveshjeje për armëpushim në Gaza që filloi më 10 tetor, Hamasi ka liruar 20 robër izraelitë të gjallë dhe ka dorëzuar eshtrat e 19 prej 28 të tjerëve, shumica prej të cilëve izraelitë. Megjithatë, Izraeli ka pretenduar se një nga trupat e marrë nuk përputhej me asnjë nga robërit e tij të listuar.
Izraeli ka vrarë 211 palestinezë dhe ka plagosur 597 të tjerë që nga armëpushimi, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Izraeli e ka lidhur fazën e dytë të bisedimeve për armëpushim me kthimin e të gjitha mbetjeve të pengjeve. Hamasi thotë se procesi kërkon kohë për shkak të shkatërrimit masiv në Gaza.
Faza e parë e marrëveshjes përfshin lirimin e robërve izraelitë në këmbim të gati 2.000 të burgosurve palestinezë. Plani gjithashtu parashikon rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.
Izraeli ka vrarë më shumë se 68.500 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 170.600 të tjerë në sulmet në Gaza që nga tetori i vitit 2023.