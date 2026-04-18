Ministri i Jashtëm turk priti takimin e Platformës së Paqes për Ballkanin në margjinat e ADF-së
Ministri i Jashtëm, Hakan Fidan, priti takimin e tretë të Platformës së Paqes për Ballkanin në kuadër të Forumit të Diplomacisë në Antalya (ADF), raporton Anadolu.
Platforma e Paqes për Ballkanin, e krijuar nën udhëheqjen e Turqisë, mbajti takimin e saj të parë më 26 korrik 2025 dhe të dytin më 23 janar në Stamboll.
Platforma u themelua për të plotësuar angazhimin shumëpalësh të Turqisë në rajon dhe për të promovuar dialog të drejtpërdrejtë, të orientuar drejt rezultateve, bazuar në mbështetjen rajonale.