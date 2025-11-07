Ministri i Jashtëm turk: Izraeli ende nuk po i përmbush detyrimet për ndihmën në Gaza
Izraeli ende nuk po i përmbush detyrimet e tij për dërgimin e ndihmave në Gaza, ndërsa pala palestineze ka treguar një qasje konstruktive, përfshirë përpjekjet për lirimin e pengjeve dhe kthimin e trupave, deklaroi sot ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për media me homologen e tij rumune, Oana Toiu, Fidan theksoi se vazhdimi i armëpushimit në Gaza është me rëndësi kritike, duke e përshkruar situatën si “të brishtë”, pasi, sipas tij, administrata izraelite dhe kryeministri Benjamin Netanyahu nuk besojnë në qëllimet themelore të armëpushimit.
Fidan tha se pala palestineze po e respekton armëpushimin “me pjekuri të madhe”, pavarësisht se Izraeli nuk po lejon hyrjen e sasisë së rënë dakord të ndihmave humanitare në Gaza.
“Shumica e kamionëve që hyjnë në Gaza bartin mallra tregtare, ndërsa ndihmat humanitare mbeten të bllokuara në depo dhe në kamionë, duke lënë nevojat urgjente të banorëve të Gazës të paplotësuara. Kjo situatë është e papranueshme dhe ne përsëri bëjmë thirrje për veprim të menjëhershëm”, tha Fidan.
Ai vlerësoi përpjekjet në terren të Autoritetit për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD), Gjysmëhënës së Kuqe Turke dhe OJQ-ve, duke theksuar se Zyra e Koordinimit të Ndihmave Humanitare e Ministrisë së Jashtme turke po punon aktivisht për të kapërcyer pengesat logjistike dhe diplomatike.
– Përpjekjet për armëpushimin në Gaza, projektrezoluta e OKB-së
Fidan shtoi se “një rezolutë që lidhet me procesin e Gazës pritet të paraqitet në Këshillin e Sigurimit të OKB-së” dhe se Turqia tashmë ka ndarë mendimet dhe kontributet e saj me homologët përkatës.
“Kjo mundësi historike nuk duhet humbur dhe gabimet e së kaluarës duhet të shmangen. Është thelbësore të krijohet një kornizë që të dyja palët dhe komuniteti ndërkombëtar ta pranojnë”, tha ai.
Ministri shtoi se Turqia ka pritur një takim të rëndësishëm në Stamboll këtë javë mbi çështjen e Gazës dhe se përpjekje intensive diplomatike janë në zhvillim për të siguruar një kornizë të përhershme dhe të qëndrueshme për paqen.
Ai shtoi se Ankaraja tashmë po diskuton me partnerët ndërkombëtarë hapat që mund të ndërmerren për rindërtimin e Gazës sapo të përmirësohen kushtet.
Sa i përket rezolutës për armëpushimin, Fidan tha se Turqia nuk është anëtare e Këshillit të Sigurimit, por ka zhvilluar konsultime me vendet që janë takuar në Nju Jork dhe më pas e kanë vazhduar dialogun në Stamboll.
Ai theksoi se Turqia ka ndarë pikëpamjet e saj mbi rezolutën e mundshme të Këshillit të Sigurimit dhe se vendet pjesëmarrëse i kanë përfshirë këto diskutime në përpjekjet e tyre diplomatike.
Fidan tha se çështja është diskutuar edhe me SHBA-në dhe vende të tjera, duke shprehur shpresën se një rezolutë, nëse zbatohet, do të përparojë drejt paqes dhe do të mundësojë rindërtimin e Gazës.
Ai shtoi se bisedimet me grupin palestinez Hamas po vazhdojnë dhe se Turqia po ndjek nga afër zhvillimet.
– Marrëdhënie më të forta turko-rumune në fusha të ndryshme
Fidan vuri në dukje partneritetin e fortë strategjik midis Turqisë dhe Rumanisë, që mbulon fusha të shumta nga mbrojtja te energjia dhe tregtia.
Ai kujtoi se marrëdhëniet dypalëshe u ngritën në nivelin e partneritetit strategjik në vitin 2011 dhe se në vitin 2024 u krijua një këshill bashkëpunimi strategjik i nivelit të lartë, mbledhja e parë e të cilit u mbajt në Ankara.
Ai theksoi se ky kuadër diplomatik dhe institucional ka ndikuar ndjeshëm në forcimin e lidhjeve ekonomike e tregtare.
“Rumania është vendi me të cilin kemi vëllimin më të madh tregtar dypalësh në rajonin e Evropës Juglindore. Vendi ynë është partneri më i madh tregtar i Rumanisë jashtë Bashkimit Evropian. Synojmë ta rrisim vëllimin tregtar nga rreth 12 miliardë dollarë vitin e kaluar në 15 miliardë”, tha Fidan.
Ai shtoi se bashkëpunimi në fushën e energjisë po vazhdon të rritet në mënyrë të qëndrueshme, me shumë kompani turke që veprojnë me sukses në sektorin energjetik të Rumanisë.
Një memorandum mirëkuptimi për bashkëpunimin energjetik, i nënshkruar në maj, synon ta thellojë më tej këtë partneritet.
Në lidhje me industrinë e mbrojtjes, Fidan tha se fregata e klasit “Hisar” që Rumania planifikon të blejë nga Turqia përfaqëson një hap të rëndësishëm dhe se të dyja palët po shqyrtojnë projekte të përbashkëta prodhimi.
Ai ftoi investitorët rumunë të eksplorojnë mundësitë e investimit në Turqi dhe të bashkëpunojnë më ngushtë me kompanitë turke.
“Deti i Zi është një zonë kyçe për bashkëpunimin konstruktiv që kemi ndërtuar me Rumaninë”, tha Fidan, duke shtuar se të dyja vendet punojnë së bashku me një ndjenjë mbështetjeje rajonale për të forcuar sigurinë, mirëqenien dhe ekonominë e këtij rajoni.
Ai deklaroi se siguria e Detit të Zi është thelbësore për stabilitetin rajonal, një fakt që është theksuar edhe më shumë që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë.
– Ankaraja bën thirrje për vrull të ri në marrëdhëniet me BE-në
Fidan tha se Turqia e vlerëson mbështetjen e sinqertë të Rumanisë për procesin e saj të anëtarësimit në BE.
“Perspektiva strategjike e Turqisë për anëtarësim në BE mbetet e pandryshuar. Dinamikat në zhvillim tregojnë se Turqia dhe Evropa janë dy aktorë plotësues. Mesazhet konstruktive të shprehura së fundmi nga liderët evropianë ofrojnë mundësi të vlefshme për të kapërcyer bllokadat ekzistuese në marrëdhëniet tona”, tha ai, duke theksuar se ai ka ndarë pritshmëritë e Turqisë për modernizimin e Bashkimit Doganor dhe rinisjen e bisedimeve për liberalizimin e vizave.
Fidan gjithashtu theksoi se, ndërsa arkitektura e sigurisë evropiane po ndryshon, pjesëmarrja aktive e Turqisë në Mekanizmin e Veprimit për Sigurinë Evropiane (SAFE) mbetet thelbësore për stabilitetin e kontinentit.
Ai tha se palët kanë diskutuar gjithashtu fazën e fundit të luftës Rusi-Ukrainë dhe kontributet e mundshme në kuadër të “koalicionit të vullnetit të mirë”, duke theksuar se Turqia po vazhdon kontaktet diplomatike drejt një zgjidhjeje të negociuar.
“Si një vend që ruan dialogun me të dyja palët në të gjitha nivelet, ne po vazhdojmë kontaktet për një zgjidhje të negociuar”, tha ai, duke shprehur shpresën për “një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në dobi të rajonit dhe botës”.