Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan takohet në Stamboll me homologun e tij saudit
Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, u takua me homologun e tij saudit, Princin Faisal bin Farhan, në Stamboll, në kuadër të takimit të parë të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes të themeluar sipas Marrëveshjes së Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës, tha Ministria e Jashtme të hënën, transmeton Anadolu.
Ministria shkroi në platformën amerikane të mediave sociale X se takimi u zhvillua si pjesë e seancës inauguruese të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes të themeluar sipas Marrëveshjes së Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës, të nënshkruar midis Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit.
Nuk u ndanë detaje të mëtejshme në lidhje me takimin.