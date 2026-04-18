Ministri i Jashtëm turk do të presë takimin e Platformës së Paqes për Ballkanin në Forumin e Diplomacisë në Antalya
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, do të presë sot një takim të Platformës së Paqes për Ballkanin në kuadër të Forumit të Diplomacisë në Antalya (ADF), sipas burimeve diplomatike, transmeton Anadolu.
Përfaqësues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Bosnjë dhe Hercegovina, Mali i Zi dhe Serbia pritet të marrin pjesë në takim, thanë burimet.
Pjesëmarrësit pritet të shqyrtojnë vendimet e marra në takimet e mëparshme, përfshirë forcimin e koordinimit për çështjet e Bashkimit Evropian si lidhshmëria dhe proceset e anëtarësimit, rritjen e bashkëpunimit në reagimin ndaj fatkeqësive dhe avancimin e projekteve të përbashkëta në fushën e rinisë dhe teknologjisë.
Gjithashtu pritet të zhvillohen konsultime për zhvillimet e fundit në Ballkan.
Diskutimet pritet të përfshijnë edhe mundësi shtesë për thellimin dhe diversifikimin e bashkëpunimit rajonal, zhvillimet më të fundit në luftën Rusi–Ukrainë dhe ndikimet e tyre rajonale, si dhe një shkëmbim pikëpamjesh për zhvillimet në Lindjen e Mesme, përfshirë përpjekjet e Turqisë për të ndihmuar në përfundimin e luftës.
Platforma e Paqes për Ballkanin, e krijuar nën udhëheqjen e Turqisë, mbajti takimin e saj të parë më 26 korrik 2025 dhe të dytin më 23 janar në Stamboll.
Platforma u themelua për të plotësuar angazhimin shumëpalësh të Turqisë në rajon dhe për të promovuar dialog të drejtpërdrejtë, të orientuar drejt rezultateve, bazuar në mbështetjen rajonale.
– Bashkëpunimi shumëpalësh i Turqisë në Ballkan
Turqia kontribuon në mënyrë aktive në Procesin e Bashkëpunimit të Evropës Juglindore, platforma e vetme që bashkon 13 vende të Ballkanit.
Mekanizmat trepalësh të konsultimit Turqi–Bosnjë dhe Hercegovinë–Kroaci dhe Turqi–Bosnjë dhe Hercegovinë–Serbi, të krijuar nën udhëheqjen e Turqisë, pasqyrojnë theksin e Ankarasë në dialog, pajtim dhe ndërtim besimi në Ballkan.
Turqia gjithashtu vazhdon të kontribuojë në sigurinë dhe stabilitetin rajonal përmes pjesëmarrjes në misione ushtarake si KFOR-i në Kosovë dhe EUFOR Althea në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Turqia tetorin e kaluar mori komandën e KFOR-it nga Italia për një mandat njëvjeçar.