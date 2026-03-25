Ministri i Jashtëm turk diskuton zhvillimet rajonale me homologun kinez

Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan, të mërkurën zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij kinez, Wang Yi, ku diskutuan situatën më të fundit në rajon, njoftuan burime diplomatike turke.

Gjatë telefonatës, dy ministrat theksuan se lufta në Lindjen e Mesme duhet të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur dhe diskutuan përpjekjet në këtë drejtim, sipas burimeve.

Ata vlerësuan se funksionimi i pandërprerë i rrugëve të transportit, furnizimi me energji dhe zinxhirët e furnizimit janë thelbësore.
Të dy palët diskutuan gjithashtu çështje të agjendës dypalëshe, veçanërisht marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare, si dhe investimet e ndërsjella.

