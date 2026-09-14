Ministri i Jashtëm turk diskuton sulmet rajonale dhe negociatat me homologët nga Katari dhe Arabia Saudite
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, zhvilloi të hënën biseda të ndara telefonike me homologët e tij nga Katari dhe Arabia Saudite, me të cilët diskutoi sulmet e fundit në rajon dhe proceset e vazhdueshme të negociatave, sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme turke, transmeton Anadolu.
Fidan bisedoi me kryeministrin dhe ministrin e Jashtëm të Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, si dhe me ministrin e Jashtëm të Arabisë Saudite, Faisal bin Farhan.
Ministrat diskutuan sulmet e fundit në rajon, si dhe përpjekjet e vazhdueshme për negociata, thanë burimet.