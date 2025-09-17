Ministri i jashtëm turk diskuton për Gazën me homologët sauditë dhe egjiptianë

Ministri i jashtëm turk diskuton për Gazën me homologët sauditë dhe egjiptianë

Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan të mërkurën foli në telefon me homologët e tij sauditë dhe egjiptianë për ta diskutuar situatën në Rripin e Gazës.

Sipas burimeve diplomatike turke, Fidan zhvilloi biseda të ndara telefonike me Faisal bin Farhan të Arabisë Saudite dhe Badr Abdelatty të Egjiptit.

Bisedimet trajtuan zhvillimet e fundit në Gaza dhe përgatitjet për aktivitetet në Palestinë që do të mbahen javën e ardhshme në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, thanë burimet.

