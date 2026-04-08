Ministri i Jashtëm turk diskuton për armëpushimin SHBA-Iran me homologët e Iranit dhe Katarit
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan zhvilloi sot biseda të ndara telefonike me homologët nga Irani dhe Katari për të diskutuar mbi armëpushimin dyjavor midis SHBA-së dhe Iranit dhe hapat drejt arritjes së paqes së qëndrueshme, thanë burime diplomatike, transmeton Anadolu.
Sipas burimeve nga Ministria e Jashtme e Turqisë, Fidan foli me ministrin e Jashtëm iranian Abbas Araghchi, duke i përcjellë kënaqësinë e Ankarasë për armëpushimin e përkohshëm dhe duke riafirmuar angazhimin e Turqisë për përpjekjet që synojnë sigurimin e një paqeje të përhershme.
Fidan tha se Turqia do të vazhdojë të punojë për të siguruar që armëpushimi të çojë në zgjidhje të qëndrueshme dhe të qëndrueshme, shtuan burimet.
Në një telefonatë të veçantë, Fidan foli me kryeministrin dhe ministrin e Jashtëm të Katarit Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Të dy zyrtarët diskutuan mbi hapat e nevojshëm për të transformuar armëpushimin e përkohshëm në një paqe të qëndrueshme në nivel rajonal.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftoi të martën një armëpushim dyjavor me Iranin, duke thënë se Teherani paraqiti “propozim të realizueshëm” prej 10 pikash për negociata.
Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare të Iranit tha se propozimi prej 10 pikash i dorëzuar SHBA-së nëpërmjet ndërmjetësimit pakistanez përfshin angazhim kyç të SHBA-së për të mos sulmuar, vazhdimin e kontrollit iranian mbi Ngushticën e Hormuzit, pranimin e pasurimit të uraniumit dhe heqjen e të gjitha sanksioneve parësore dhe dytësore.
Propozimi përfshin gjithashtu pagesën e kompensimit për Iranin, tërheqjen e forcave luftarake amerikane nga rajoni dhe përfundimin e luftës në të gjitha frontet, përfshirë luftën kundër Hezbollahut në Liban.