Ministri i Jashtëm turk dhe sekretari i Jashtëm britanik zhvillojnë bisedime në Nju Jork
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan u takua të martën me ministrin e Jashtëm britanik Ed Miliband në Nju Jork, njoftoi Ministria e Jashtme e Turqisë, transmeton Anadolu.
“Ministri i Jashtëm Hakan Fidan u takua me Ed Miliband, Sekretarin e Shtetit për Punët e Jashtme, Komonuelthin dhe Zhvillimin e Mbretërisë së Bashkuar, në Nju Jork”, tha ministria.
Takimi u zhvillua në margjinat e Debatit të Përgjithshëm të sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.