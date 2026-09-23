Ministri i Jashtëm turk dhe sekretari i Jashtëm britanik zhvillojnë bisedime në Nju Jork

Ministri i Jashtëm turk dhe sekretari i Jashtëm britanik zhvillojnë bisedime në Nju Jork

Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan u takua të martën me ministrin e Jashtëm britanik Ed Miliband në Nju Jork, njoftoi Ministria e Jashtme e Turqisë, transmeton Anadolu.

“Ministri i Jashtëm Hakan Fidan u takua me Ed Miliband, Sekretarin e Shtetit për Punët e Jashtme, Komonuelthin dhe Zhvillimin e Mbretërisë së Bashkuar, në Nju Jork”, tha ministria.

Takimi u zhvillua në margjinat e Debatit të Përgjithshëm të sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.

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