Ministri i Jashtëm turk dhe homologu saudit diskutojnë zhvillimet e fundit në rajon

Ministri i Jashtëm turk dhe homologu saudit diskutojnë zhvillimet e fundit në rajon

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, dhe homologu i tij saudit, Faisal bin Farhan Al Saud, diskutuan të premten zhvillimet e fundit në rajon dhe sulmet e fundit ndaj Arabisë Saudite gjatë një bisede telefonike, thanë burime diplomatike turke, transmeton Anadolu.

Ministria saudite e Energjisë njoftoi të premten se ka mbyllur Tubacionin Lindje-Perëndim pasi ai u godit nga disa sulme në rajonet e Riadit dhe Medinës një ditë më parë, duke lënë të plagosur disa persona.

Ministria tha se tubacioni u mbyll “si masë paraprake” pas sulmeve.

Disa persona u plagosën dhe morën trajtim mjekësor, tha ministria, pa specifikuar numrin e të plagosurve apo gjendjen e tyre.

Një sistem i rëndësishëm tubacioni nafte në Arabinë Saudite u godit nga predha të enjten, duke shkaktuar zjarre në stacionet e pompimit, raportoi të premten CNN, duke cituar dy zyrtarë amerikanë të njohur me çështjen.

Tubacioni Lindje-Perëndim transporton naftë bruto nga rajoni lindor i Arabisë Saudite, ku ndodhen zonat e prodhimit të naftës, drejt portit të Janbusë në Detin e Kuq, duke mundësuar eksportet përmes shmangies së Ngushticës së Hormuzit.

MARKETING

Të ngjajshme

Mexhiti dhe Gjorgjievski takojnë përfaqësues të bizneseve në Vizbeg, diskutohet rruga “Hasan Prishtina”

Mexhiti dhe Gjorgjievski takojnë përfaqësues të bizneseve në Vizbeg, diskutohet rruga “Hasan Prishtina”

Trump nga Pentagoni: Irani nuk do të ketë kurrë, kurrë një armë bërthamore

Trump nga Pentagoni: Irani nuk do të ketë kurrë, kurrë një armë bërthamore

Arabia Saudite mbyll naftësjellësin Lindje-Perëndim pas disa sulmeve

Arabia Saudite mbyll naftësjellësin Lindje-Perëndim pas disa sulmeve

Kandidat i VMRO-DPMNE-së për kryetar të Komunës së Bërvenicës do të jetë Stojanço Radiçevski

Kandidat i VMRO-DPMNE-së për kryetar të Komunës së Bërvenicës do të jetë Stojanço Radiçevski

BDI: E përshëndesim gatishmërinë e VMRO-DPMNE-së për zgjedhje të parakohshme parlamentare

BDI: E përshëndesim gatishmërinë e VMRO-DPMNE-së për zgjedhje të parakohshme parlamentare

Arsimi dhe Shkëndija ndajnë pikët në një ndeshje me katër gola

Arsimi dhe Shkëndija ndajnë pikët në një ndeshje me katër gola