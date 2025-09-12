Ministri i jashtëm turk dhe ai italian diskutojnë forcimin e marrëdhënieve dypalëshe
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan u takua të enjten në Romë me zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Jashtëm të Italisë, Antonio Tajani, raporton Anadolu.
Bisedimet u përqendruan në forcimin e lidhjeve midis Turqisë dhe Italisë, të dyja aleate të NATO-s dhe partnerë strategjikë, tha Fidan në një konferencë për shtyp pas takimit të tij.
Fidan tha se blerja e “Piaggio Aerospace” nga prodhuesi turk i dronëve “Baykar” dhe partneriteti me “Leonardo” vendosën një precedent të rëndësishëm për rajonin.
Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e stabilitetit të Libisë, duke thënë se uniteti, integriteti territorial, sovraniteti, stabiliteti dhe siguria e vendit duhet të ruhen pafundësisht. Ai tha se Turqia dhe Italia do të vazhdojnë përpjekjet e tyre të përbashkëta për ta arritur këtë qëllim.
Lidhur me Izraelin, Fidan nënvizoi se Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara duhet të marrin masa më të forta për të ndaluar Izraelin. Ai shtoi se Katari, një vend i njohur për politikën e tij të jashtme paqësore dhe përpjekjet efektive të ndërmjetësimit, tani është gjithashtu në shënjestër të agjendës ekspansioniste të Izraelit.
Ai theksoi më tej se politika ekspansioniste e Izraelit që arrin Katarin duhet të shërbejë si një zile zgjimi për ata që prej kohësh i kanë mbyllur sytë ndaj kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.
Tajani, nga ana e tij, tha se ka besim të madh në rolin e Turqisë në promovimin e paqes dhe stabilitetit dhe beson se të dy vendet mund të ndërmarrin hapa të rëndësishëm së bashku.
Ai gjithashtu vuri në dukje se Ankaraja mund të luajë një rol të rëndësishëm në lehtësimin e dialogut mbi luftën Rusi-Ukrainë, duke shprehur shqetësim për shkeljet e përsëritura të ligjit ndërkombëtar dhe humanitar nga Izraeli.
Si pjesë e vizitës së tij dyditore, Fidan është planifikuar gjithashtu të flasë në Institutin “Affari Internazionali” në Romë.
Dy ministrat u takuan më parë në maj gjatë takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s të mbajtur në Antalya të Turqisë.