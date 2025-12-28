Ministri i Jashtëm rus: Kievi nuk është gati për bisedime
Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov u dërgoi një mesazh të qartë aleatëve evropianë të Ukrainës dhe Kievit pak para fundit të vitit 2025. Lavrov u shpreh se forcat ushtarake evropiane nëse shfaqen në Ukrainë, do të ishin një objektiv për forcat e armatosura ruse.
Ai më pas akuzoi presidentin ukrainas Zelensky se nuk është gati për negociata konstruktive.
“Ambiciet e politikanëve evropianë i verbërojnë ata fjalë për fjalë: ata me keqardhje jo vetëm për ukrainasit, por edhe për popullin e tyre, me sa duket. Si tjetër t’i shpjegojmë diskutimet e vazhdueshme në Evropë për dërgimin e forcave ushtarake në Ukrainë si pjesë e një “koalicioni të të vullnetshmëve”?
Ne e kemi deklaruar tashmë njëqind herë se, në këtë rast, ata do të bëhen një objektiv legjitim për forcat tona të armatosura”, tha ai.
Udhëheqësit e vendeve kryesore evropiane lëshuan një deklaratë në të cilën deklaruan se garancitë e sigurisë për Kievin duhet të përfshijnë krijimin e një force shumëkombëshe për Ukrainën nën udhëheqjen evropiane.
“Ne shohim që regjimi i Vladimir Zelensky-t dhe mbështetësit e tij evropianë nuk janë të gatshëm të angazhohen në bisedime konstruktive”, theksoi ai më pas.
“Ky regjim po terrorizon qytetarët duke synuar infrastrukturën politike në vendin tonë me aktet e tij të sabotimit”, përfundoi ministri rus.