Ministri i Jashtëm konfirmon: Luksemburgu do ta njohë shtetin e Palestinës
Luksemburgu planifikon të njohë shtetin palestinez javën e ardhshme në Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork.
Duke mbërritur sot në një takim të BE-së në Bruksel, Ministri i Jashtëm i Luksemburgut, Xavier Bettel, konfirmoi deklaratat e bëra nga Kryeministri Luc Frieden të hënën, pas një takimi me dyer të mbyllura me anëtarët e Komitetit të Punëve të Jashtme.
Bethel dhe Frieden kritikuan si kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, ashtu edhe organizatën palestineze Hamas, duke i akuzuar se janë kundër zgjidhjes me dy shtete.
Megjithatë, “ne jemi të bindur se zgjidhja me dy shtete mund të sjellë paqe të qëndrueshme në rajon,” theksoi Frieden.
“Kjo nuk do të ndodhë brenda natës, por ekziston një lëvizje që tregon se kjo zgjidhje është ende e rëndësishme,” shtoi kryeministri i Luksemburgut.
“Për këtë arsye, qeveria e Luksemburgut synon t’u bashkohet atyre që do ta njohin shtetin e Palestinës (…) javën e ardhshme,” përfundoi ai.
Pas Francës dhe Arabisë Saudite, të cilat hartuan tekstin përkatës, shumë vende kanë njoftuar qëllimin e tyre për të njohur shtetin e Palestinës javën e ardhshme në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.
Ky proces shihet si një mjet për të ushtruar presion shtesë mbi Izraelin për t’i dhënë fund luftës në Gaza.
Kjo “Deklaratë e Nju Jorkut”, e cila tashmë mbështetet nga shumica e shteteve anëtare të OKB-së, bën thirrje gjithashtu për “fundin e luftës në Gaza” dhe “një zgjidhje të drejtë, paqësore dhe të qëndrueshme të konfliktit izraelito-palestinez, bazuar në zbatimin efektiv të zgjidhjes me dy shtete”. Deklarata hidhet poshtë si nga Izraeli, ashtu edhe nga SHBA-ja.