Ministri i Jashtëm italian, Tajani: Izraeli “nuk ka të drejtë të poshtërojë të burgosurit”
Ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani, tha të enjten se Izraeli nuk ka të drejtë të poshtërojë të burgosurit pas publikimit të një videoje që tregon trajtimin e aktivistëve të Flotiljes Globale “Sumud” nga autoritetet izraelite, transmeton Anadolu.
“Jam i indinjuar. Izraeli ka të drejtë të mbrohet, por nuk ka të drejtë të poshtërojë të burgosurit, njerëzit e pambrojtur që nuk kanë kryer akte dhune dhe nuk janë terroristë”, tha Tajani për gazetën Avvenire.
Ai vuri në dukje dallimin midis mbajtjes së një bllokade detare dhe “vënies në pikëpyetje të dinjitetit dhe sigurisë së njerëzve”.
Tajani shtoi se Italia po kërkon një shpjegim nga qeveria izraelite pasi ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, postoi një video në mediat sociale ku tregon veten duke u tallur me aktivistët pro-palestinezë të cilët ishin lidhur me zinxhir dhe ishin detyruar të gjunjëzoheshin pasi u ndaluan nga forcat izraelite në ujërat ndërkombëtare.
“Për ne, një ‘vijë e kuqe’ është kaluar. Unë besoj se duhet t’u bëhet absolutisht e qartë homologëve tanë izraelitë se incidente të tilla thellojnë izolimin e Izraelit, madje edhe midis miqve të tij më të ngushtë”, tha ai.
Ai riafirmoi se Italia do të vlerësojë qëndrimin e saj politik dhe se çfarë veprimesh duhet të ndërmerren në nivel evropian.
“Edhe ata që nuk pajtohen ose i konsiderojnë fushatat e flotiljeve provokuese nuk mund të tolerojnë që qytetarët e paarmatosur të trajtohen në këtë mënyrë”, shtoi Tajani.
Ai gjithashtu përsëriti thirrjen e Italisë për riatdhesimin e menjëhershëm të të ndaluarve, duke nënvizuar se sanksionet mbeten një mundësi.