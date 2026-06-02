Ministri i Jashtëm italian: Është SHBA-ja ajo që “duhet ta ndalojë Izraelin” për paqen në Lindjen e Mesme

Ministri i Jashtëm i Italisë Antonio Tajani tha të martën se Shtetet e Bashkuara janë vendi i pozicionuar më së miri për të ushtruar presion mbi Izraelin dhe për të ndihmuar në sigurimin e paqes në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.

“Para së gjithash, është SHBA-ja që duhet ta ndalojë Izraelin. Ne po bëjmë pjesën tonë”, tha Tajani pas një parade ushtarake përgjatë Via dei Fori Imperiali në Romë, duke iu referuar përpjekjeve diplomatike në rajon.

Ministri theksoi se Italia nuk mund të zgjidhë çdo problem global.

“Qeveria italiane nuk mund të sjellë paqe në botë. Në fund të fundit, as Shtetet e Bashkuara dhe as Kina nuk kanë arritur ta bëjnë këtë”, shtoi Tajani.

