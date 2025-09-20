Ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani: Rusia po vë në provë reagimet e Evropës dhe të NATO-s
Rusia po vë në provë reagimet e Evropës dhe NATO-s, tha zëvendëskryeministri dhe ministri i jashtëm Antonio Tajani gjatë një videokonference në Festivalin e Hapur.
“Nuk besoj se (Presidenti rus Vladimir) Putin dëshiron luftë, ai thjesht dëshiron të demonstrojë forcën e tij dhe t’ia bëjë të qartë popullit të tij se Evropa është e dobët, gjë që nuk është. Dje, falë edhe veprimeve të Forcave Ajrore Italiane, ne demonstruam se në rast të shkeljes së hapësirës ajrore, ka nga ata që mund të reagojnë dhe të ndërhyjnë brenda pak minutash. NATO është e aftë të përgjigjet dhe e ka bërë këtë”, tha Ministri i Jashtëm, duke iu referuar shkeljes së hapësirës ajrore estoneze nga tre MiG-31 rusë, të cilët u interceptuan nga avionë ushtarakë italianë.
“Presidenti rus dëshiron të provokojë dhe të forcojë pozicionin e tij në Ukrainë, pastaj të ulet në tryezën e negociatave dhe të përpiqet të arrijë marrëveshjen maksimale të mundshme. Ai nuk mund të tërhiqet tani për një numër arsyesh: së pari, ekonomia ruse është një ekonomi lufte. Së dyti, ai ka një ushtri prej 700,000 burrash – por ndoshta më shumë – që paguajnë trefishin e asaj që u paguajnë punëtorëve të tyre. Tërheqja është një problem social”, vërejti Tajani.
“Evropa duhet të punojë së bashku me Shtetet e Bashkuara për të vendosur sanksione që godasin në zemër të sistemit financiar për të parandaluar Putinin të vazhdojë të dërgojë para nga Moska te trupat e tij”, vazhdoi ministri.