Ministri i Jashtëm iranian vizitë në Oman për të diskutuar çështjet dypalëshe dhe rajonale

Ministri i Jashtëm iranian vizitë në Oman për të diskutuar çështjet dypalëshe dhe rajonale

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, mbërriti të shtunën në kryeqytetin e Omanit, Muskat, për të diskutuar marrëdhëniet dypalëshe dhe çështjet rajonale, njoftoi agjencia shtetërore iraniane e lajmeve IRNA, transmeton Anadolu.

Sipas agjencisë, Araghchi u prit nga zyrtarë omanezë pas mbërritjes së tij.

Deri më tani nuk janë bërë të ditura detaje të tjera.

IRNA raportoi të premten se situata në Ngushticën e Hormuzit do të jetë ndër temat që do të diskutohen gjatë vizitës.

Në mesin e muajit qershor, Irani dhe SHBA-ja arritën një memorandum mirëkuptimi, të ndërmjetësuar nga Pakistani, me synimin për t’i dhënë fund konfliktit ushtarak mes tyre dhe për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.

Megjithatë, së fundmi, të dyja palët kanë shkëmbyer sulme pas përshkallëzimit të tensioneve, të nxitura nga sulmet iraniane ndaj tri anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit.

Teherani të enjten ndërmori një seri sulmesh ndaj infrastrukturës ushtarake amerikane në Bahrein, Kuvajt, Katar dhe Jordani, si kundërpërgjigje ndaj dy netësh radhazi sulmesh amerikane.

MARKETING

Të ngjajshme

Trump paralajmëron Iranin: 1.000 raketa janë gati nëse tentohet atentat ndaj meje

Trump paralajmëron Iranin: 1.000 raketa janë gati nëse tentohet atentat ndaj meje

Srebrenica, plaga që nuk mbyllet – 31 vjet nga gjenocidi që tronditi botën

Srebrenica, plaga që nuk mbyllet – 31 vjet nga gjenocidi që tronditi botën

Vazhdon debati i amandamenteve për ribalancin e Buxhetit

Vazhdon debati i amandamenteve për ribalancin e Buxhetit

LAMM: Komunikacioni zhvillohet pa pengesa, apel për kujdes në disa akse rrugore

LAMM: Komunikacioni zhvillohet pa pengesa, apel për kujdes në disa akse rrugore

Mot me diell dhe i nxehtë këtë të shtunë

Mot me diell dhe i nxehtë këtë të shtunë

Zelenskyy pretendon se disa anëtarë të rrethit të ngushtë të Putinit mbështesin përfundimin e luftës

Zelenskyy pretendon se disa anëtarë të rrethit të ngushtë të Putinit mbështesin përfundimin e luftës