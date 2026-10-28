Ministri i Jashtëm iranian thotë se Teherani është në bisedime me ndërmjetësit për planin shtatëditor me SHBA-në
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, tha të mërkurën se Irani është në kontakt me ndërmjetësit për të shqyrtuar propozimet për zbatimin e një plani shtatëditor me SHBA-në, transmeton Anadolu.
Araghchi shkroi në platformën amerikane X se Teherani vazhdon t’i japë një mundësi diplomacisë, pavarësisht tensioneve me Washingtonin.
“Ndërsa Forcat tona të Armatosura të guximshme janë plotësisht të përgatitura për të mbrojtur atdheun, Irani vazhdon t’i japë diplomacisë një mundësi për të pasur sukses”, tha ai. “Ne mbetemi në kontakt të ngushtë dhe të vazhdueshëm me ndërmjetësit për të shqyrtuar ide që mund të sigurojnë zbatimin e Planit tonë Shtatëditor brenda një afati edhe më të shkurtër se një javë”, shtoi Araghchi.
Plani shtatëditor i Iranit, i paraqitur Washingtonit përmes ndërmjetësve nga Katari në shtator, propozon rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe rifillimin e negociatave me SHBA-në brenda një jave, nëse Washingtoni përmbush kushtet e Teheranit.
SHBA-ja do të ndërmerrte hapa të dakorduar gjatë pesë ditëve të para, përfshirë përfundimin e armiqësive, heqjen e bllokadës detare ndaj porteve iraniane, lehtësimin e kufizimeve për eksportet iraniane të naftës dhe lirimin e aseteve të ngrira të Iranit.
Në ditën e gjashtë, Irani do ta rihapte ngushticën për trafikun e zakonshëm tregtar detar, ndërsa në ditën e shtatë do të rifillonin negociatat mes Teheranit dhe Washingtonit për arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse.
Masat e propozuara mbeten në pritje të një marrëveshjeje mes palëve.
Më 8 tetor, Araghchi tha se Teherani po shqyrtonte përgjigjen e Washingtonit ndaj propozimit, ndërsa mesazhet vazhdonin të shkëmbeheshin përmes ndërmjetësve.
Deklaratat e fundit vijnë në një kohë kur po zhvillohen përpjekje diplomatike për të ruajtur armëpushimin e brishtë mes Iranit dhe SHBA-së, pas muajsh përballjeje ushtarake.
Të dy vendet nënshkruan Memorandumin e Islamabadit më 18 qershor, pas negociatave të ndërmjetësuara nga Pakistani dhe Omani.
Marrëveshja trajtonte disa çështje të diskutueshme, përfshirë sigurinë detare në ngushticë, lehtësimin e sanksioneve dhe heqjen e kufizimeve detare amerikane.
Omani, Pakistani dhe Katari kanë vazhduar kontaktet diplomatike me synimin për të zgjidhur mosmarrëveshjet mes Teheranit dhe Washingtonit.