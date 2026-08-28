Ministri i Jashtëm iranian: Rikthimi i diplomacisë me SHBA-në “nuk është i pamundur”

Ministri i Jashtëm iranian: Rikthimi i diplomacisë me SHBA-në “nuk është i pamundur”

Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, tha të premten se rikthimi i diplomacisë me SHBA-në në rrugën e duhur “nuk është i pamundur”, pas bisedimeve me kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të Katarit në Teheran, transmeton Anadolu.

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Araghchi tha në platformën amerikane të mediave sociale X se “pati diskutime krijuese” me ministrin e Jashtëm të Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

“Rikthimi i diplomacisë në rrugën e duhur nuk është i pamundur. Varet nga kuptimi i SHBA-së për një fakt të thjeshtë: presioni nuk funksionon”, tha ai.

“SHBA-të duhet të ndërtojnë besim, të flasin me respekt, të pranojnë të drejtat tona dhe të mbajnë angazhimet”, shtoi ministri i jashtëm iranian.

Sheikh Mohammed vizitoi Teheranin të enjten, ndërsa Doha vazhdoi përpjekjet diplomatike për të ulur tensionet midis Iranit dhe SHBA-së.

Gjatë vizitës, ai zhvilloi bisedime me Presidentin iranian Masoud Pezeshkian, ministrin Araghchi, Kryetarin e Parlamentit, Mohammad Bagher Qalibaf dhe Sekretarin e Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezaei.

Bisedimet përfshinin përpjekjet për të krijuar kushte për rifillimin e dialogut, si dhe një korridor të përbashkët të përkohshëm lundrimi përmes Ngushticës së Hormuzit dhe përpjekje për pastrimin e minave.

Vizita shënoi udhëtimin e parë të ministrit të Jashtëm të Katarit në Iran që nga fillimi i konfliktit me sulmet amerikane dhe izraelite në fund të shkurtit.

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