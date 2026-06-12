Ministri i Jashtëm iranian: Memorandumi Iran-SHBA “nuk ka qenë kurrë më afër”

Ministri i Jashtëm iranian: Memorandumi Iran-SHBA “nuk ka qenë kurrë më afër”

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, tha të premten se Memorandumi i Mirëkuptimit i propozuar në Islamabad mes Iranit dhe SHBA-së është më afër finalizimit se kurrë, transmeton Anadolu.

“Memorandumi i Mirëkuptimit i Islamabadit nuk ka qenë kurrë më afër”, tha Araghchi në një postim në platformën sociale amerikane X.

Ai u bëri thirrje mediave që të mos spekulojnë për përmbajtjen e marrëveshjes ndërsa negociatat janë ende në zhvillim.

“Derisa të finalizohet, mediat duhet të përmbahen nga spekulimet për përmbajtjen e saj”, shkroi ai.

Araghchi tha se detajet e memorandumit do të bëhen publike pasi procesi të përfundojë.

“Në përputhje me qasjen tonë të përgjegjshme dhe transparente, të gjitha detajet do t’i bëhen të ditura publikut në kohën e duhur”, shtoi ai.

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