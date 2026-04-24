Ministri i Jashtëm iranian mbërrin në Islamabad përpara bisedimeve të mundshme me SHBA-në
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi mbërriti në Islamabad vonë të premten për atë që zyrtarët thonë se mund të hapë rrugën për një raund të dytë bisedimesh midis Iranit dhe SHBA-së, transmeton Anadolu.
I pritur nga ministri i Jashtëm Ishaq Dar dhe shefi i ushtrisë së Pakistanit Asim Munir, Araghchi “do të zhvillojë takime me udhëheqjen e lartë të Pakistanit për të diskutuar zhvillimet më të fundit rajonale, si dhe përpjekjet në vazhdim për paqe dhe stabilitet rajonal”, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme.
Vizita e tij vjen në mes të përpjekjeve të vazhdueshme diplomatike nga Islamabadi për të lehtësuar dialogun midis Teheranit dhe Washingtonit.
Më herët, Shtëpia e Bardhë tha se i dërguari i posaçëm i SHBA-së Steve Witkoff dhe këshilltari Jared Kushner do të udhëtojnë në Pakistan të shtunën për të zhvilluar bisedime me përfaqësues iranianë.
“Mund të konfirmoj se i dërguari i posaçëm Steve Witkoff dhe Jared Kushner do të nisen përsëri nesër në mëngjes drejt Pakistanit për të zhvilluar bisedime të drejtpërdrejta, të ndërmjetësuara nga pakistanezët, të cilët kanë qenë ndërmjetës të jashtëzakonshëm gjatë gjithë këtij procesi, me përfaqësues nga delegacioni iranian”, tha zëdhënësja Karoline Leavitt në një intervistë për Fox News.
Leavitt tha se nënpresidenti JD Vance do të qëndrojë në SHBA, megjithëse “mbetet thellësisht i përfshirë në gjithë këtë proces”.
Pakistani po shton përpjekjet për të ringjallur një raund të dytë bisedimesh midis Iranit dhe SHBA-së. Burimet thanë se diskutimet me Teheranin mund të hapin rrugën për negociata të reja pas raundit të parë të bisedimeve të drejtpërdrejta të mbajtura në Islamabad më 11–12 prill.
Këto bisedime erdhën pasi Pakistani ndërmjetësoi një armëpushim dyjavor më 8 prill, i cili më vonë u zgjat nga Trump pa një afat të përcaktuar. Zhvillimet vijnë në mes të tensioneve të vazhdueshme që nga shpërthimi i luftës më 28 shkurt, me përpjekje të fokusuara në arritjen e një marrëveshjeje më të gjerë për t’u dhënë fund armiqësive.