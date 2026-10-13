Ministri i Jashtëm i Turqisë dhe homologu iranian diskutojnë zhvillimet rajonale në bisedë telefonike

Ministri i Jashtëm i Turqisë dhe homologu iranian diskutojnë zhvillimet rajonale në bisedë telefonike

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, zhvilloi të martën bisedë telefonike me homologun e tij iranian, Abbas Araghchi, për të diskutuar zhvillimet e fundit në rajon dhe përpjekjet për zgjidhjen e konflikteve në vazhdim, sipas burimeve nga Ministria e Jashtme e Turqisë, transmeton Anadolu.

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Dy ministrat kanë vlerësuar përpjekjet e vazhdueshme për gjetjen e zgjidhjeve për konfliktet, thanë burimet.

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