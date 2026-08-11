Ministri i Jashtëm i Serbisë, Marko Gjuric i përgjigjet Ramës: Shqipëria nuk ka të drejtë të ndërhyjë, lëreni diplomacinë e altoparlantëve
Ministri i Jashtëm i Serbisë, Marko Gjuriq, ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit Rama dhe Ferit Hoxhës lidhur me debatin për ndryshimin e rrjedhës së lumit Ibër në Kosovë.
Në një postim në X, Gjuriq e kritikon Ramën se nuk ka trajtuar planin e Albin Kurtit për të shembur shtëpitë e serbëve përbri liqenit të Gazivodës dhe Ibrit, duke mos respektuar procedurat.
Duke u ndalur te gjeografia, i kthen përgjigje kryeministrit të Shqipërisë se Ibri nuk bën pjesë në sistemin lumtor të Shqipërisë.
Ai mirëpret deklaratën e Ramës për të drejtat e komunitetit serb, ndërsa shton se jo duhet vendosur në praktikë duke bërë thirrje për mos shembjen e pronave dhe themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe.
Gjuriç bën edhe një ftesë për dialog me Ramën e Hoxhën duke lënë pas “diplomacinë e altoparlantëve.”
Deklarata e plotë:
Një përpjekje e kuruar verore për ta ndryshuar temën.
Në fakt, po flasim për lumin Ibër vetëm për një arsye: qeveria e Albin Kurtit po e shfrytëzon këtë verë për të shembur shtëpi të serbëve, pa respektuar procedurat ligjore, përgjatë brigjeve të liqenit të Gazivodës dhe Ibrit, duke i privuar njerëzit nga pronat, qasja dhe mjetet e tyre të jetesës përmes veprimeve që janë qartësisht diskriminuese mbi baza etnike.
Ky është realiteti konkret. Gjithçka tjetër është dytësore.
Kryeministri Edi Rama ka shkruar një tekst të gjatë dhe elegant për gjeografinë, historinë dhe vlerat evropiane. Ajo që ai ka zgjedhur të mos trajtojë është shkatërrimi sistematik i pronës serbe që po ndodh pikërisht tani.
Meqë është përmendur gjeografia: Ibri buron në Mal të Zi, rrjedh përmes Serbisë, përfshirë Kosovën dhe Metohinë, dhe vazhdon përmes pellgut të Danubit drejt Detit të Zi. Ai nuk hyn kurrë në Shqipëri dhe nuk është pjesë e sistemit lumor të Shqipërisë.
Ibri është një rrjedhë ujore ndërkufitare, por Shqipëria nuk është shtet breglumor. E drejta ndërkombëtare e ujërave nuk i jep statusin e shtetit breglumor një vendi përmes afërsisë etnike. Çdo shqetësim legjitim duhet të trajtohet nga palët drejtpërdrejt të interesuara, përmes mekanizmave të përcaktuar dhe mbi bazën e fakteve, jo përmes deklaratave publike nga kryeqytete që nuk janë të shteteve breglumore.
Qëndrimi i Serbisë për Kosovën dhe Metohinë nuk është folklor. Ai bazohet në Kushtetutën tonë, në të drejtën ndërkombëtare dhe në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Shqipëria mund të mos pajtohet, por nuk mund ta shpallë në mënyrë të njëanshme çështjen të zgjidhur.
E mirëpres njohjen nga Kryeministri Rama se të drejtat dhe siguria e komunitetit serb kanë rëndësi. Tani presim që kjo njohje të shoqërohet me mbështetje praktike duke filluar me një thirrje të qartë për t’i dhënë fund shembjes së shtëpive të serbëve dhe veprimeve të ngjashme nga qeveria e Kurtit, si dhe për themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, një detyrim që ende nuk është përmbushur.
Me lejoni t’i sugjeroj me respekt Kryeministrit Rama dhe Ministrit Hoxha që, sado interesante të jetë, ta lëmë pas diplomacinë përmes altoparlantëve. Dyert dhe linjat tona telefonike mbeten të hapura. Popujt tanë meritojnë seriozisht më pak shkëmbime deklaratash dhe më shumë shembuj konkretë të asaj që serbët dhe shqiptarët mund të arrijnë së bashku.
P.S. E gjithë kjo përplasje është krejt e papritur. Le t’i befasojmë të gjithë në mënyrë pozitive duke gjetur më shumë mënyra për t’i kapërcyer dallimet tona.