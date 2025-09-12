Ministri i Jashtëm i Francës: Shteti palestinez është zgjidhja e vetme për paqen

Ministri i Jashtëm i Francës: Shteti palestinez është zgjidhja e vetme për paqen

Ministri i Jashtëm në largim i Francës, Jean-Noel Barrot tha sot se “shteti palestinez është zgjidhja e vetme për të sjellë paqe në rajon”.

“Unë them se do të ketë shtet palestinez sepse është e vetmja zgjidhje që ka të ngjarë të sjellë paqe dhe stabilitet në rajon, sepse është alternativa e vetme ndaj një gjendjeje të përhershme lufte”, tha Barrot për transmetuesin “France Inter”.

Duke treguar dështimin e Izraelit për të përmbushur detyrimet e tij për të drejtat e njeriut, ai përsëriti gatishmërinë e tyre për të rritur presionin mbi qeverinë izraelite.

“Ajo që po ndodh në Gaza, uria, ajo që po ndodh në Bregun Perëndimor, kolonizimi, bllokada financiare ndaj Autoritetit Palestinez, e gjithë kjo është e papranueshme. Ne duhet të rrisim presionin mbi qeverinë izraelite, jo mbi popullin, por mbi qeverinë izraelite”, nënvizoi Barrot.

Deklarata e tij erdhi pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje të enjten për të zgjeruar vendbanimet sipas të ashtuquajturit plani “E1”, që synon të ndajë Bregun Perëndimor të pushtuar në dy pjesë

MARKETING

Të ngjajshme

Osmani: Çairi ka burime të pashtershme energjie, vullneti dhe dashurie për vendin tonë

Osmani: Çairi ka burime të pashtershme energjie, vullneti dhe dashurie për vendin tonë

Bartësi i listës për Qytetin e Shkupit, Abdul Selam Selami, shpallet “Ambasador i Paqes” në Tiranë

Bartësi i listës për Qytetin e Shkupit, Abdul Selam Selami, shpallet “Ambasador i Paqes” në Tiranë

Izet Mexhiti: Çdo ditë pune do të jetë vetëm për Çairin

Izet Mexhiti: Çdo ditë pune do të jetë vetëm për Çairin

Taravari sfidon VLEN: Fitojmë mbi dy me një më 19 tetor

Taravari sfidon VLEN: Fitojmë mbi dy me një më 19 tetor

Putini nuk ndryshon qasje dhe larg një armëpushimi, BE dhe G7 vendosin për më shumë sanksione kundër Rusisë

Putini nuk ndryshon qasje dhe larg një armëpushimi, BE dhe G7 vendosin për më shumë sanksione kundër Rusisë

Qeveria e Kosovës mirëpret kritikat nga SHBA-ja: Përpiqemi t’i korrigjojmë veprimet

Qeveria e Kosovës mirëpret kritikat nga SHBA-ja: Përpiqemi t’i korrigjojmë veprimet