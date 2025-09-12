Ministri i Jashtëm i Francës: Shteti palestinez është zgjidhja e vetme për paqen
Ministri i Jashtëm në largim i Francës, Jean-Noel Barrot tha sot se “shteti palestinez është zgjidhja e vetme për të sjellë paqe në rajon”.
“Unë them se do të ketë shtet palestinez sepse është e vetmja zgjidhje që ka të ngjarë të sjellë paqe dhe stabilitet në rajon, sepse është alternativa e vetme ndaj një gjendjeje të përhershme lufte”, tha Barrot për transmetuesin “France Inter”.
Duke treguar dështimin e Izraelit për të përmbushur detyrimet e tij për të drejtat e njeriut, ai përsëriti gatishmërinë e tyre për të rritur presionin mbi qeverinë izraelite.
“Ajo që po ndodh në Gaza, uria, ajo që po ndodh në Bregun Perëndimor, kolonizimi, bllokada financiare ndaj Autoritetit Palestinez, e gjithë kjo është e papranueshme. Ne duhet të rrisim presionin mbi qeverinë izraelite, jo mbi popullin, por mbi qeverinë izraelite”, nënvizoi Barrot.
Deklarata e tij erdhi pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje të enjten për të zgjeruar vendbanimet sipas të ashtuquajturit plani “E1”, që synon të ndajë Bregun Perëndimor të pushtuar në dy pjesë