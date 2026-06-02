Ministri i Jashtëm i Bangladeshit, Rahman, zgjidhet president i Asamblesë së 81-të të Përgjithshme të OKB-së
Khalilur Rahman, ministri i jashtëm i Bangladeshit, u zgjodh të martën president i sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, i cili pritet të nisë këtë shtator, raporton Anadolu.
Nga 190 vota, Rahman mori 99 vota, ndërsa rivali i tij nga administrata greko-qipriote mori 91 vota.
Ish-ministrja e Jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, presidentja aktuale e Asamblesë së Përgjithshme, e uroi “ngrohtësisht” Rahmanin për zgjedhjen e tij.
Duke premtuar bashkëpunim deri në marrjen e detyrës nga Rahman, ajo tha: “Roli i presidentit të Asamblesë së Përgjithshme nuk është më thjesht procedural, vetëm leximi i shënimeve, sepse edhe vetë rregullat procedurale po sfidohen, siç e kemi parë shumë herë më parë”.
Ajo theksoi se sesioni i 81-të “nuk do të bëhet më i lehtë gjatë tre muajve të ardhshëm” dhe shtoi se Rahman është “plotësisht i përgatitur” për këtë post, duke theksuar se “dekada juaj e përvojës diplomatike dhe shumëpalëshe do t’ju shërbejë mirë gjatë këtij sesioni veçanërisht të rëndësishëm, ndërsa punoni për të ndërtuar një sistem shumëpalësh më efektiv, më të përgjegjshëm dhe më të besueshëm”.
Në fjalën e tij, Rahman theksoi sfidat me të cilat po përballet OKB-ja, duke thënë se organizata “po testohet në shumë fronte, me plagët e konflikteve dhe luftërave, nga të cilat organizata jonë synonte të shpëtonte brezat e ardhshëm, ndërkohë që po vazhdojnë të shkaktojnë vuajtje të paimagjinueshme”.
“Të marra së bashku, këto sfida po minojnë besimin e publikut në aftësinë e organizatës për të përmbushur premtimet e saj, dhe kjo është një sfidë që unë do ta përballoj së bashku me të gjithë ju”, tha ai.
Ai u zotua për një qasje gjithëpërfshirëse ndaj paqeruajtjes dhe ndërtimit të paqes, duke u dhënë përparësi parandalimit dhe zgjidhjeve politike, forcimit të paqes dhe mbrojtjes së civilëve.
“Do të mbështes dialogun për ta bërë edhe paqeruajtjen më funksionale dhe do të avokoj për përfaqësim më të madh të grave në misionet paqeruajtëse”, tha ai, duke shtuar se do të jetë i përkushtuar ndaj barazisë gjinore dhe pjesëmarrjes së plotë të grave dhe vajzave në të gjitha fushat e jetës.