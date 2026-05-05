Ministri i Jashtëm gjerman kritikon homologun izraelit për Gazën dhe Bregun Perëndimor
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul, i bëri thirrje Izraelit të rrisë ndjeshëm ndihmën humanitare për Rripin e Gazës dhe paralajmëroi kundër hapave që mund të përbëjnë aneksim de fakto të Bregut Perëndimor të pushtuar, raporton Anadolu.
Wadephul rikonfirmoi angazhimin e fortë të Gjermanisë për sigurinë e Izraelit, duke shprehur njëkohësisht shqetësim për politikat që po ndjek Izraeli.
“Në bisedimet tona diskutuam, ndër të tjera, situatën në Gaza”, u tha Wadephul gazetarëve, duke folur përkrah ministrit të Jashtëm izraelit Gideon Saar pas takimit në Berlin.
“Gjendja e më shumë se dy milionë njerëzve në Rripin e Gazës, e cila nuk është përmirësuar, nuk duhet të lihet në hije nga konflikti në Iran”, tha ai.
Wadephul theksoi se ndihma humanitare për palestinezët “duhet të përmirësohet urgjentisht”, se duhet të hapen më shumë pika kufitare dhe se punonjësit e ndihmës duhet të jenë në gjendje të kryejnë punën e tyre. Ai gjithashtu inkurajoi përparim në zbatimin e planit 20-pikësh për paqe në Gaza të presidentit amerikan Donald Trump.
– “Nuk mund të pranojmë aneksim de facto”
Kryediplomati gjerman rikonfirmoi qëndrimin e Berlinit se vetëm një zgjidhje me dy shtete mund të zgjidhë konfliktin Izrael–Palestinë dhe të sjellë paqe të qëndrueshme në rajon.
“Parakusht për këtë është që kjo perspektivë për paqe të mos pengohet dhe që të mos krijohen fakte në terren që do të pengonin krijimin e një shteti palestinez”, tha ai, duke shtuar se Berlini e sheh me “shqetësim të madh” vazhdimin e vendbanimeve kolone izraelite.
“Nuk mund të pranojmë një aneksim de fakto të pjesëve të Bregut Perëndimor”, theksoi Wadephul. “Ne e refuzojmë qartë dhunën e ushtruar nga disa kolonë në Bregun Perëndimor ndaj popullsisë civile palestineze. Dhe presim që sundimi i ligjit në Izrael t’i ndëshkojë këto krime”, tha kryediplomati gjerman.