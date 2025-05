Ministri i Jashtëm bullgar: Nuk do të lëshojmë pe asnjë centimetër në çështjen me Maqedoninë e Veriut

“Nuk lëshojmë pe, gjithçka është shkruar e zeza në të bardhë” – kjo është ajo që tha Ministri i Jashtëm bullgar Georg Georgiev, kur u pyet për integrimin europian të Maqedonisë. Ai mori pjesë në seancën parlamentare, ku deputetët nga të gjitha partitë bullgare miratuan një Deklaratë që thekson se çdo përpjekje brenda BE-së për të rinegociuar, anashkaluar ose injoruar elemente të marrëveshjeve të arritura tashmë është e papranueshme.

“Bullgaria do të vazhdojë ta respektojë atë që u dakordua në 2022. Ne nuk do të lëshojmë pe asnjë centimetër nga marrëveshja. Nuk do të ndalemi të përsëritim se respektimi i kërkesave europiane është diçka e domosdoshme për të arritur progres”, tha Georg Georgiev, Ministër i Jashtëm I Bullgarisë.

Derisa Georgiev thotë se qëndrimi bullgar është i qëndrueshëm dhe i vendosur, autoritetet shpresojnë që Parlamenti Europian do të votojë për Raportin për vendin tonë, ku përmendet një identitet dhe një gjuhë të veçantë maqedonase. Pas thirrjes së Kryeministrit Mickoski, kreu i opozitares LSDM Filipçe loboi te socialistët europianë që teksti të votohet. Megjithatë, ai ka dilema.

“Nëse do të pranohet, a do të jetë kjo garanci të mjaftueshme për kryeministrin se do të fillojë procesi i ndryshimeve kushtetuese?”, tha Venko Filipçe, LSDM.

Pyetjes së Filipçes, iu përgjigjën analistët.

“A hap kjo rrugën drejt ndryshimeve kushtetuese? Mendoj se ky është hap drejt ndryshimeve kushtetuese. Se është vetëm ky hap dhe se është i mjaftueshëm? Nuk do të thosha. Megjithatë momenti kyç është që ta mbrojmë procesin e zgjerimit të kërkesave dypalëshe të Bullgarisë”, pohoi Marko Troshanovski, Institut i Demokracisë.

Raportuesi nga Parlamenti europian për Maqedoninë, Tomas Vajc theksoi se për shkak të disa çështjeve që u parashtruan, sidomos nga pala bullgare, duhej të përmenden veçantia e identitetit dhe gjuhës maqedonase në Raportin që e ka përgatitur. Debati mbi tekstin do të fillojë javën e ardhshme.

