Ministri i Brendshëm polak: Sulmuesi në Krakov mund të jetë ndikuar nga “ideologjitë e ekstremit të djathtë”
Ministri i Punëve të Brendshme, Marcin Kierwinski, ka deklaruar se të dhënat fillestare sugjerojnë se i dyshuari që hapi zjarr në qendër të Krakovit, qytetit të dytë më të madh të Polonisë, mund të jetë ndikuar nga ideologjitë e ekstremit të djathtë, transmeton Anadolu.
Kierwinski tha në një konferencë për media se policia hapi zjarr ndaj të dyshuarit tre minuta pasi mori raportimin e parë për sulmin.
Ai konfirmoi se gjashtë persona u vranë, përfshirë një shtetas të huaj, ndërsa 16 të tjerë u plagosën, mes tyre pesë shtetas të huaj, dy policë dhe vetë i dyshuari.
Sipas shefit të policisë, Marek Boron, në mesin e gjashtë viktimave ishte edhe një shtetas britanik.
Boron konfirmoi se tre nga viktimat ishin shtetas polakë dhe një britanik. Identitetet e dy viktimave të tjera ende nuk janë përcaktuar.
Policia qëlloi të dyshuarin, i cili ndodhet në gjendje të rëndë dhe po i nënshtrohet një ndërhyrjeje të dytë kirurgjikale.
Sipas Kierwinskit, gjetjet paraprake sugjerojnë se sulmuesi ishte ndikuar nga ideologjitë e ekstremit të djathtë dhe kishte pikëpamje ultranacionaliste, megjithëse këto të dhëna ende nuk janë verifikuar.
Autoritetet po hetojnë gjithashtu nëse armët e zjarrit të përdorura në sulm vinin nga shtëpia familjare e të dyshuarit.
Kryeministri Donald Tusk tha se në shtëpinë e të dyshuarit ishin zbuluar edhe tre trupa të tjerë, dy gra dhe një burrë, ndërsa policia vazhdonte kontrollin e banesës. Sipas tij, ata dukeshin se ishin familjarë të afërt të sulmuesit.
Tusk tha se hetuesit po kontrollonin gjithashtu automjetin e të dyshuarit, për shkak të dyshimeve se mund të përmbante lëndë shpërthyese.
Ai shtoi se autoritetet do të identifikojnë dhe ndalojnë me shpejtësi çdo bashkëpunëtor të mundshëm.
Të shtënat ndodhën pak pas orës 15:00 me kohën lokale, pranë Sheshit Kryesor të Tregut, një nga destinacionet turistike më të frekuentuara të Polonisë.
Radioja RMF FM raportoi se sulmuesit, të cilët po udhëtonin me një automjet përgjatë rrugës Slawkowska në drejtim të sheshit kryesor, qëlluan ndaj njerëzve.
Shërbimet e emergjencës reaguan ndaj incidentit, ndërsa një helikopter i ambulancës ajrore u ul në shesh.
Dëshmitarët thanë se gjatë sulmit u dëgjuan rreth 20 të shtëna.