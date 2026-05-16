Ministri i Brendshëm i Pakistanit në Teheran për t’u takuar me zyrtarë iranianë
Ministri i Brendshëm i Pakistanit, Mohsin Naqvi, ka mbërritur sot në kryeqytetin e Iranit, Teheran, për t’u takuar me zyrtarë të vendit, thanë burime të qeverisë pakistaneze për Anadolu.
Konfirmimi i burimeve erdhi pasi agjencia shtetërore iraniane e lajmeve IRNA raportoi më herët se Naqvi kishte mbërritur në Teheran “disa orë më parë” në kuadër të një vizite të panjoftuar.
Më herët, një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Pakistanit tha për Anadolu se vizita ishte planifikuar më parë.
Ministria do të lëshojë një deklaratë nëse Naqvi takohet me homologun e tij iranian, tha zëdhënësi, pa dhënë detaje të tjera.
Zhvillimi vjen ndërsa Pakistani po ndërmjetëson mes Washingtonit dhe Teheranit për të arritur një fund të qëndrueshëm të konfliktit që nisi me sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit më 28 shkurt dhe që u pasua nga kundërpërgjigjja iraniane ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera të rajonit që strehojnë asete amerikane.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme.