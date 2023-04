Ministri gjerman i Mbrojtjes, Pistorius: Ukraina ka të drejtë të sulmojë territoret ruse

Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius tha se operacionet e forcave të armatosura ukrainase në shtetin rus janë krejtësisht të pranueshme.

Zyrtari thekson se situata në të cilën një vend i sulmuar depërton në territorin armik gjatë një konflikti, për shembull, për të ndërprerë linjat e furnizimit, është absolutisht normale, raporton dw.

“Për sa kohë që qytetet, civilët dhe objektet civile nuk sulmohen, ne do të duhet ta pranojmë. Është ngurruese, por duhet të ndodhë, për shembull, të shkurtohen rrugët e furnizimit”, tha ministri gjerman.

German Defenсe Minister considers operations of Ukraine's Armed Forces on territory of Russia acceptablehttps://t.co/x95s1XVW42 pic.twitter.com/5m7xJKVXXp

— European Pravda (@EuropeanPravda) April 21, 2023