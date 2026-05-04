Ministri gjerman i Mbrojtjes: Ende nuk kemi marrë detaje mbi tërheqjen e trupave amerikane
Njoftimi i SHBA-së se do të tërheqë 5.000 trupa nga Gjermania nuk erdhi si surprizë, por Berlini ende nuk ka marrë detaje, tha sot ministri i Mbrojtjes, Boris Pistorius, raporton Anadolu.
“Thuhet se bëhet fjalë për 5.000 ushtarë — por ende nuk kemi konfirmim zyrtar se kur, si, apo në çfarë mase kjo pritet të ndodhë”, u tha Pistorius gazetarëve gjatë një vizite në një bazë stërvitore ushtarake në Mynster.
Ministri tha se vendimi “nuk është vërtet befasues”, duke theksuar se prej kohësh ka paralajmëruar se SHBA-ja do të fokusohet gjithnjë e më shumë në Indo-Paqësor dhe do ta reduktojë praninë e saj në Evropë — dhe se aleatët e NATO-s duhej të ishin përgatitur për këtë skenar.
Pistorius i bëri këto komente në përgjigje të një pyetjeje lidhur me vendimin e fundit të presidentit Donald Trump për të tërhequr 5.000 trupa amerikane nga Gjermania, si dhe raportimeve se administrata ka pezulluar një plan për të vendosur raketa me rreze të gjatë Tomahawk në vend si mjet parandalues ndaj Rusisë.
Duke kujtuar se për vendosjen e planifikuar të këtyre raketave me rreze të gjatë ishte rënë dakord dy vjet më parë mes ish-kancelarit Olaf Scholz dhe ish-presidentit Joe Biden, ai theksoi se ajo ishte menduar si “masë e përkohshme” derisa evropianët të zhvillojnë kapacitetet e tyre.
“Fakti që kjo mund të mos ndodhë në mënyrën siç e kishim parashikuar më parë e rihap këtë boshllëk kapacitetesh”, tha Pistorius. “Duhet të shohim se si mund ta kompensojmë këtë”, shtoi ai.
Ai deklaroi se ky problem mund të zgjidhet me ndihmën e amerikanëve ose përmes mënyrave të tjera. “Ka ide për këtë, por ende nuk ka një zgjidhje”, tha ai.
Tensionet mes qeverisë gjermane dhe administratës Trump u përshkallëzuan javën e kaluar pasi kancelari Friedrich Merz kritikoi Shtetet e Bashkuara për mungesë të një “strategjie daljeje” në luftën me Iranin dhe tha se amerikanët po “poshtërohen” nga Irani.
Merz gjithashtu vuri në dyshim një përfundim të shpejtë të konfliktit, duke thënë: “Iranianët janë dukshëm më të fortë sesa pritej dhe amerikanët qartësisht nuk kanë një strategji vërtet bindëse as në negociata”.
Trump reagoi në rrjetet sociale, duke thënë se Merz “nuk e di për çfarë flet”. Pentagoni më pas njoftoi se do të tërheqë 5.000 trupa nga Gjermania, ndërsa Trump tha se pritet të ndodhë një reduktim edhe më i madh.
Mediat amerikane gjithashtu raportuan se administrata Trump planifikon të heqë dorë nga një vendim i shpallur nga ish-presidenti Joe Biden në vitin 2024 për të vendosur një batalion me armë Tomahawk me rreze të gjatë në Gjermani si mjet parandalues ndaj Rusisë.