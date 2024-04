Ministri francez i Mbrojtjes planifikon të krijojë “forcë ndërhyrjeje” evropiane në vitin 2025

Ministri i Mbrojtjes së Francës, Sebastien Lecornu ka deklaruar se po planifikon të krijojë një “forcë ndërhyrjeje” evropiane në vitin 2025, transmeton Anadolu.

Sipas mediave lokale, presidenti francez, Emmanuel Macron, dje në një fjalim përsëriti sugjerimin e tij për të formuar një forcë të tillë për të rritur sovranitetin evropian në mbrojtje.

“Ka shumë kriza në të cilat NATO-ja nuk është e përshtatshme dhe ku Franca kryen operacione e vetme, për të dhënë një shembull të saktë, evakuimin e qytetarëve tanë nga vendet në krizë”, tha Lecornu për transmetuesin “France 2”.

Ai shtoi se projekti i forcës së ndërhyrjes do të synojë të sigurojë të gjithë qytetarët evropianë në një mënyrë të shpejt.

Ministri francez tha se ai tashmë ka filluar të diskutojë planin me homologët e tij evropianë për ta bërë atë gati në vitin 2025.

– Evropa nën mbrojtjen e SHBA-së

Më tej, Lecornu foli gjithashtu mbi sovranitetin evropian dhe pavarësinë nga SHBA-ja.

“Shumë kryeqytete evropiane po blejnë armë nga Washingtoni thjesht sepse e kanë këtë premtim se Washingtoni do të vijë t’i mbrojë ata, me një gjë të pathënë, me ombrellën bërthamore amerikane”, theksoi Lecornu.

Megjithatë, shtoi ai, modeli bërthamor në Evropë është plotësisht “autonom” dhe nuk është ndërtuar kundër Washingtonit, por në autonomi në lidhje me SHBA-në.

– Tanku francezo-gjerman deri në vitin 2040

Ministri francez tha se vendi i tij dëshiron të ndërtojë tanke luftarake me fqinjin e tij Gjermaninë deri në vitin 2040, në vazhdën e një marrëveshjeje mbarë botërore në tanke “të forta tokësore”.

Të dy vendet pritet të nënshkruajnë një marrëveshje për prodhimin e përbashkët të tankeve luftarake.

