Ministri Fidan: Turqia mbështet marrëveshjen e 18 janarit midis Sirisë dhe SDF-së, pavarësisht rezervave
Turqia mbështet marrëveshjen e 18 janarit midis qeverisë siriane dhe Forcave Demokratike Siriane (SDF) pavarësisht se ka rezerva për disa aspekte, ashtu siç mbështeti marrëveshjen e 10 marsit, tha sot ministri i Jashtëm, Hakan Fidan, raporton Anadolu.
“Ajo që po shqyrtojmë është ekzistenca e një marrëveshjeje”, tha Fidan për AA dhe TRT. Ai tha se ndërsa Turqia ka rezerva specifike, preferon t’i lërë ato mënjanë dhe t’i japë përparësi mbështetjes për marrëveshjen si çështje politike.
“Është gjithashtu jashtëzakonisht e rëndësishme që dekreti i lëshuar nga presidenti (sirian Ahmad) al-Sharaa t’u japë të drejtat vëllezërve tanë kurdë, të cilët për shumë vite nën epokën e Asadit ishin privuar nga disa të drejta”, tha ai.
Fidan theksoi se dekreti është me rëndësi kritike si në garantimin e të drejtave kulturore ashtu edhe në mundësimin e qytetarëve të ndihen më të sigurt dhe më të përfshirë në jetën publike. Ai theksoi gjithashtu se Ankaraja i sheh manipulimet e vazhdueshme nga grupi terrorist YPG/SDF në lidhje me anëtarët e liruar të ISIS-it (DEASH) me “shqetësim të madh”.
Ministria e Brendshme e Sirisë tha të hënën se lirimi i të burgosurve të ISIS-it nga grupi YPG/SDF nga burgu Al-Shaddadi në provincën verilindore Hasakah përbën “shkelje serioze të sigurisë” që kërcënon sigurinë siriane, rajonale dhe ndërkombëtare. Të martën, 81 nga 120 të burgosurit e liruar të ISIS-it u rikapën, sipas ministrisë.
Fidan shtoi se kohët e fundit foli me ambasadorin e SHBA-së, Tom Barrack për të diskutuar përshtypjet e tij nga bisedimet në Damask. “Ne theksuam se Turqia do të vazhdojë të luajë rol konstruktiv. Ata i pranuan dhe i vlerësuan këto përpjekje”, tha ai.
Të dielën në mbrëmje, presidenti sirian Ahmad al-Sharaa njoftoi një armëpushim dhe një marrëveshje për integrimin e plotë të SDF-së në institucionet shtetërore. Sipas marrëveshjes, SDF do të tërheqë formacionet e saj ushtarake në lindje të lumit Eufrat dhe do t’ia dorëzojë shtetit sirian kontrollin administrativ dhe të sigurisë të provincave Rakka dhe Deir ez-Zor.
Marrëveshja parashikon integrimin e personelit ushtarak dhe të sigurisë të SDF-së në ministritë siriane të mbrojtjes dhe të brendshme pas verifikimit individual të sigurisë si dhe transferimin e pikave kufitare, fushave të naftës dhe gazit dhe institucioneve civile nën kontrollin e qeverisë.
Njoftimi pasoi një operacion ushtarak të nisur nga Ushtria Siriane, përmes të cilit ajo rimori zona të gjera në Sirinë lindore dhe verilindore pas shkeljeve të përsëritura nga SDF-ja të marrëveshjeve të mëparshme të nënshkruara me Damaskun gati një vit më parë.