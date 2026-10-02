Ministri Ferati pret mysafirët nga SHBA, theksohet rëndësia e bashkëpunimit dhe dialogut

Ministri Ferati pret mysafirët nga SHBA, theksohet rëndësia e bashkëpunimit dhe dialogut

Ministri Agon Ferati mirëpriti në takim mysafirë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, z. Li Korder, znj. Paula Korder dhe znj. Elona Proj.

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Shik.mk

Takimi u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë dhe miqësore, me theks të veçantë në rëndësinë e bashkëpunimit dhe forcimit të marrëdhënieve mes njerëzve dhe institucioneve.

Angazhimi i z. dhe znj. Korder dhe znj. Proj në afrimin e liderëve politikë, profesionistëve, organizatave jofitimprurëse dhe institucioneve përbën një kontribut të çmuar në krijimin e lidhjeve të reja dhe promovimin e dialogut. Ky angazhim vlerësohet si një mundësi e rëndësishme për forcimin e bashkëpunimit dhe ndërtimin e partneriteteve të qëndrueshme.

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