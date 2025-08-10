Ministri Aziri për ngjarjen në Tetovë: Pacientët e lënduar po marrin ndihmën e duhur mjekësore
Lidhur me incidentin e armatosur të ndodhur sot pasdite në Tetovë, ka reaguar edhe ministri i shëndetësisë Azir Aliu duke njoftuar se personat e lënduar jasnë shtruar për kurim në klinikat e Shkupit dhe po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore.
“Lidhur me ngjarjen e sotme në Tetovë, në klinikat kirurgjikale në Shkup janë pranuar katër pacientë me lëndime të rënda trupore.
– Në KARIL – është pranuar një pacient 32-vjeçar me plagë nga armë zjarri në zonën e kraharorit, lëndim i rëndë trupor.
– Në Kirurgjinë Pediatrike – është pranuar një fëmijë 12-vjeçar me plagë nga armë zjarri në zonën e kofshës së djathtë.
– Në Kirurgjinë Torakale – është pranuar një pacient 37-vjeçar me plagë nga armë zjarri në zonën e kraharorit.
– Në Traumatologji – është pranuar një pacient 60-vjeçar me frakturë në pjesën e poshtme të këmbës djathtë.
🙏🏻 Të gjithë pacientët janë nën kujdes dhe po marrin ndihmën e duhur mjekësore”, ka shkruar Haziri në Facebook. .