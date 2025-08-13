Ministri Aliu me “Kabinet mobil” në Gostivar August 13, 2025 Lajme, Maqedoni e Veriut, toplajm Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu sot do ta vazhdojë nismën “Kabineti mobil” me vizitë në Komunën e Gostivarit. MARKETING Share Now Facebook Twitter Të ngjajshme BDI akuzon Izet Mexhitin për 20 vite keqmenaxhim dhe korrupsion në Çair August 13, 2025 VLEN: Ringjallëm shpirtin e MO-së me ligjin për përfaqësim të drejtë! August 13, 2025 Ukraina nën pushtimin rus/ Zelenksy dhe liderët europianë, takim ‘online’ me Trump August 13, 2025 Shtatë fshatra të djegura në Gramsh, zjarri ende jashtë kontrollit August 13, 2025 Vazhdon ndalesa për qarkullim në rrugën R1106 Makedonski Brod – Shkup për shkak të zjarrit në Jasen August 13, 2025 Fillon dhënia e licencave për edukatorë, përkëdhelës, bashkëpunëtorë profesional dhe drejtorë në institucionet për fëmijë August 13, 2025