Ministrat e jashtëm të Turqisë, Katarit dhe Jordanisë diskutojnë zhvillimet rajonale dhe Gazën
Ministrat e jashtëm të Turqisë, Katarit dhe Jordanisë diskutuan të mërkurën zhvillimet rajonale, veçanërisht situatën në Gaza, thanë burime diplomatike turke, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, zhvilloi biseda të ndara telefonike me kryeministrin dhe ministrin e Jashtëm të Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, si dhe me ministrin e Jashtëm të Jordanisë, Ayman Safadi, sipas burimeve nga Ministria e Jashtme e Turqisë.