Ministrat e jashtëm të Turqisë, Katarit dhe Jordanisë diskutojnë zhvillimet rajonale dhe Gazën

Ministrat e jashtëm të Turqisë, Katarit dhe Jordanisë diskutojnë zhvillimet rajonale dhe Gazën

Ministrat e jashtëm të Turqisë, Katarit dhe Jordanisë diskutuan të mërkurën zhvillimet rajonale, veçanërisht situatën në Gaza, thanë burime diplomatike turke, transmeton Anadolu.

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Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, zhvilloi biseda të ndara telefonike me kryeministrin dhe ministrin e Jashtëm të Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, si dhe me ministrin e Jashtëm të Jordanisë, Ayman Safadi, sipas burimeve nga Ministria e Jashtme e Turqisë.

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