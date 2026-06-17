Ministrat e Jashtëm të Turqisë, Egjiptit dhe Pakistanit diskutojnë procesin e paqes SHBA-Iran
Ministrat e Jashtëm të Turqisë, Egjiptit dhe Pakistanit diskutuan procesin e paqes midis SHBA-së dhe Iranit për t’i dhënë fund luftës, thanë të mërkurën burime të Ministrisë së Jashtme turke, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, zhvilloi telefonata të veçanta me ministrin e Jashtëm egjiptian, Badr Abdelatty dhe ministrin e Jashtëm pakistanez, Mohammad Ishaq Dar, thanë burimet.
Ministrat shkëmbyen mendime mbi negociatat e ardhshme pasuese që synojnë vendosjen e paqes së qëndrueshme midis Iranit dhe SHBA-së, shtuan burimet.