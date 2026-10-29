Ministrat e Jashtëm të Turqisë dhe Azerbajxhanit takohen në Ankara
Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan u takua sot me homologun e tij azerbajxhanas, Jeyhun Bayramov, në kryeqytetin Ankara, sipas burimeve diplomatike turke, raporton Anadolu.
Takimi u zhvillua në kuadër të mbledhjes së ministrave të Jashtëm të Organizatës së Shteteve Turke. Zyrtarët nuk dhanë detaje të mëtejshme lidhur me takimin.
Sipas burimeve diplomatike, Fidan priti takimin e ministrave të Jashtëm. Para fillimit të takimit, ministrat e Jashtëm pozuan për një fotografi të përbashkët.
Takimi i këtij viti, i cili përfundon të premten, mbahet nën temën “Shekulli Turk: Unitet në Gjuhë, Mendim dhe Veprim”. E themeluar në vitin 2009, Organizata e Shteteve Turke njihej më parë si Këshilli Turk.
Turqia, Azerbajxhani, Kazakistani, Uzbekistani dhe Kirgistani janë shtete anëtare ndërsa Turkmenistani, Hungaria, Republika Turke e Qipros Veriore dhe Organizata për Bashkëpunim Ekonomik kanë statusin e vëzhguesit.