Ministrat e Jashtëm të G7 do të mblidhen në Kanada për të diskutuar mbi çështjet globale

Ministrat e Jashtëm të G7 do të mblidhen në Kanada për të diskutuar mbi çështjet globale

Ministrat e Jashtëm të G7 nën organizimin e Kanadasë, do të takohen me qëllimin për të adresuar çështjet globale dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërkombëtar, transmeton Anadolu.

Sipas një deklarate nga qeveria kanadeze, samiti bashkon përfaqësues nga Kanadaja, SHBA-ja, Franca, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Italia, Japonia dhe Bashkimi Evropian (BE).

Samiti që do zgjasë dy ditë në rajonin Niagara të Ontarios, synon adresimin e çështjeve globale dhe forcimin e bashkëpunimit midis vendeve.

Ministrja e Jashtme kanadeze Anita Anand, në një deklaratë për gazetarët tha se ata do të takohen këtë mbrëmje në kuadrin e një darke pune.

Ajo tha se ata do të diskutojnë për çështje që lidhen me avancimin e paqes dhe stabilitetit afatgjatë në Lindjen e Mesme dhe mbështetjen e sigurisë në Indo-Paqësor dhe se do të angazhohen në një shkëmbim konstruktiv idesh mbi prioritetet kritike, të tilla si reagimi ndaj krizave urgjente në Haiti dhe Sudan.

MARKETING

Të ngjajshme

Turqia publikon emrat e 20 ushtarëve që humbën jetën në rrëzimin e avionit ushtarak pranë kufirit Azerbajxhan-Gjeorgji

Turqia publikon emrat e 20 ushtarëve që humbën jetën në rrëzimin e avionit ushtarak pranë kufirit Azerbajxhan-Gjeorgji

Izraeli kryen sulm ajror në pjesën jugore të Gazës pavarësisht armëpushimit

Izraeli kryen sulm ajror në pjesën jugore të Gazës pavarësisht armëpushimit

MPB publikon rregullat për sezonin e dimrit: Përdorimi i gomave me thumba është i ndaluar

MPB publikon rregullat për sezonin e dimrit: Përdorimi i gomave me thumba është i ndaluar

VLEN: Besimi dhe qeverisja e mirë janë themeli i sigurisë dhe stabilitetit në rajon

VLEN: Besimi dhe qeverisja e mirë janë themeli i sigurisë dhe stabilitetit në rajon

Varrezat e Vjetra të Gazës mbajnë shenjat e sulmeve izraelite

Varrezat e Vjetra të Gazës mbajnë shenjat e sulmeve izraelite

Filipine, rritet në 27 numri i të vdekurve nga tajfuni “Fung-wong”

Filipine, rritet në 27 numri i të vdekurve nga tajfuni “Fung-wong”