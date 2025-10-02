Minçev: Reformat nuk janë një proces i mbyllur
Reformat nuk janë një proces i mbyllur, ne jemi këtu së bashku me qytetarët, theksoi Ministri i Administratës Publike, Goran Minçev në fjalimin e tij në debatin publik mbi draftin e Planit të Veprimit të azhurnuar 2025–2026 të Strategjisë së Reformës së Administratës Publike (RAP).
Në aktivitetin e organizuar nga Ministria e Administratës Publike morën pjesë përfaqësues të institucioneve, shoqërisë civile, partnerëve ndërkombëtarë dhe ekspertë nga SIGMA, ndërsa Bagrat Tunijan, Drejtues i SIGMA-s në Republikën e Maqedonisë, gjithashtu mbajti një fjalim në aktivitet.
Ministri Minçev theksoi në prezantimin e tij se aktivitetet e rishikuara janë rezultat i ndryshimeve të konsiderueshme në kuadrin institucional dhe ligjor, si dhe nevojës për përshtatje realiste të reformave me prioritetet e reja qeveritare dhe rekomandimet nga Raporti i SIGMA-s i vitit 2024.
“Administrata publike është qarkullimi i gjakut të shtetit. Detyra jonë është ta forcojmë atë zemër, t’i japim një ritëm të ri, një ritëm evropian, një ritëm që do t’u shërbejë qytetarëve, dhe jo partive apo interesave të ngushta”, theksoi Minçev.