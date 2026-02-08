Minçev: Duhet të bëjmë shkurtimin e 40 për qind të institucioneve shtetërore
Me ligjin për shërbim të lartë udhëheqës, ministri i Administratës Goran Minçev, thotë se planifikohet shkurtimi i institucioneve shtetërore.
Sipas tij, të punësuarit nga këto institucione që mund të pushojnë se ekzistuari nuk do të largohen por do të shpërndahen kurse me reduktimin e pozitave drejtuese, do të bëhet edhe departizimi i administratës.
Minçev për Radion Evropa e Lirë, tha se ligji do të miratohet deri në fund të vitit.
“Hipotetikisht, nëse janë 100, duhet të bëjmë një shkurtim prej 40%, duke lënë 60 institucione. Domethënë, nuk po centralizohen institucionet, por po shkurtohen shfrytëzuesit e buxhetit. Kemi institucione të cilat kanë një drejtor, pesë anëtarë të bordit të drejtorëve dhe dy punonjës. Dhe askush nuk e di për çfarë qëllimi janë formuar. Dhe ato mbivendosen me funksionimin ose përgjegjësitë e një institucioni tjetër. Dhe këtu do të sulmojmë drejtpërdrejt pozicionet zyrtare, punonjësit do të donim të merrnim përsipër, por duke zvogëluar anëtarët ose duke hequr anëtarët e bordit të drejtorëve dhe pozicionet e drejtorit, zëvendësdrejtorit, po sulmojmë drejtpërdrejt atë që e quajmë partizim të administratës sepse kryesisht të gjithë ata zyrtarë vijnë nga disa radhë partiake,” deklaroi Minçev.