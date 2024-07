Minçev: Çështja e balancuesit është e kryer, VLEN të mbushet me mend dhe të lexojnë ligjet

Ministri i Administratës, Goran Minçev ka deklaruar se çështja e balancuesit është e kryer ndërsa ka ftuar partitë e VLEN-it që të mbushen me mend dhe të lexojnë ligjet aktuale dhe nuk do të merren me politika ditore.

Ai është decid duke thënë se nuk është duke provokuar por se po mundohet ta ndjek ligjin.

“Nuk ekziston asgjë me qëllim. Ose do të respektohet ligji ose jo. Si ministër jam i detyruar ta respektojë ligjin. Qartë është neni i cili ka të bëj me popullatën rezidente në territorin e Maqedonisë së Veriut që do të jenë në formulën për përllogaritjen e të ashtu quajturit ‘balancues’. Ta përsëris tema është e mbyllur dhe arkivuar”, ka thënë ministri Mançev.

