Miliona tifozë të Barcelonës kanë frikë se nuk mund ta shikojnë festën e titullit të La Ligas

Barcelona mund ta fitojë La Ligën që javën e ardhshme kur do të përballet me Espanyolin në derbin katalunas, por ekziston mundësia që tifozët ta humbasin atë ndeshje, si dhe dy ndeshjet e fundit që skuadra e Hansi Flick do të luajë këtë sezon.

Një fitore në El Clasico të dielën, do t’i lejonte Barcelonës të siguronte titullin e dytë të La Ligës në tre vjet me një fitore në stadiumin RCDE javën e ardhshme.

Do të ketë shumë tifozë nga e gjithë bota që planifikojnë të ndjekin atë ndeshje, por tani për tani, ekziston mundësia që të vetmit njerëz që mund ta ndjekin janë ata që janë personalisht në stadium.

Ndeshjet e Barcelonës rrezikojnë ndërprerje të transmetimit televiziv për shkak të grevave të planifikuara.

Sipas 3cat, e gjithë kjo për shkak se mediumet CNT (Confederacion Nacional del Trabajo) e Mediapro po planifikojnë të godasin gjatë tre xhirove të fundit të sezonit të La Liga-s. Seksioni sindikal i CNT-së ka bërë thirrje për zhvillimin e kësaj greve, me punëtorët që kërkojnë që drejtuesit e Mediapro të heqin dorë nga kontratat e përkohshme në favor të ofrimit të atyre të përhershme, dhe ekziston gjithashtu dëshira që të hyjë në fuqi njohja e plotë e vjetërsisë në punë. Cilat ndeshje do të preken? Ndeshjet e Barcelonës do të preken, por edhe ato të Gironas dhe Espanyolit – ndeshjet si më poshtë nuk do të transmetohen në TV siç qëndrojnë gjërat: Xhiro 36: Valladolid-Girona, Espanyol-Barcelona Xhiro 37: Barcelona-Villarreal, Real Sociedad-Girona, Osasuna-Espanyol Xhiro 38: Athletic Bilbao-Barcelona, ​​Espanyol-Las Palmas, Girona-Atletico Madrid Mbetet për t’u parë nëse mund të gjendet një zgjidhje brenda Mediapro, por do të ketë presion që kjo të ndodhë duke pasur parasysh shikueshmërinë që do të sillnin këto ndeshje – veçanërisht ato që përfshijnë Barcelonën.

