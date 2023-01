Milik kreator i fitores së Juventusit! Fiorentina dështon

Cremonese e pafat, i ikë pika në fund të takimit.

Juventusi ka triumfuar në fund me rezultat 1:0 në konak të Cremonese-s.

Juve ka dominuar ballafaqimin dhe realizuan në minutën e 90+1 me golin e Arkadiusz Milik.

Pas javës së 16-të në Serie A n futboll, “Zonja e Vjetër” renditet në vend të tretë me 34 pikë dhe Cremonese është në të 19-tin me 7 sosh.

Fiorentina ka dështuar si vendas, duke luajtur baras (1:1) me Manzën.

Për Fiorentinën shënoi Cabral (19′) e për Monzën Carlos Augusto (61′).

Fiorentina renditet në vend të 10-të me 20 pikë e Manza e 15-ta me 17.