Milevski të enjten do të publikojë listën për Ukrainën dhe Anglinë

Seleksionuesi i Maqedonisë në futboll, Bllagoja Milevski, me 1 qershor do të publikojë listën e futbollistëve që do ti llogaritë për dy ndeshjet e ardhshme eliminatore ndaj Ukrainës dhe Anglisë.

Sipas asaj që mësohet nuk do të ketë ndryshime drastike në listën e Milevskit nga grumbullimet e kaluara, përveç Bojan Miovskit që ka pësuar një lëndim dhe nga dita e hënë pritet të definohet gjendja e tij. Miovski pësoi një dëmtim në ndeshjen e fundit të sezonit me Aberdinin.

Maqedonia ndeshjen me Ukrainën do ta luajë në Shkup me 16 qershor, përderisa tre ditë më vonë në Mançester do të përballet me Anglinë.

