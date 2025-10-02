Milevski publikon listën për Belgjikën dhe Kazakistanin, mungon Lirim Qamili
Seleksionuesi i përfaqësueses të Maqedonisë së Veriut në futboll, ka publikuar listën e futbollistëve që do ti llogaritë për dy ndeshjet e muajit tetor, ndaj Belgjikës dhe Kazakistanit. Në listën e Milevskit nuk është përfshirë Lirim Qamili, i cili për shkak lëndimit nuk do të mund të jetë pjesë e ekipit përfaqësues për këto dy ndeshje, teksa nuk është as Dimitar Mitrovski. Ndërkohë, rikthehet David Babunski dhe Stefan Ashkovski. Ndërkohë sa i përket reprezentuesve tjerë shqiptar standart të ftuar në përfaqësuese janë përfshirë edhe për këto dy ndeshje futbollistët si Enis Bardhi, Ezgjan Alioski, Visar Musliu, Isnik Alimi, por edhe Reshat Ramadani. Grumbullimi i reprezentuesve do të bëhet me 6 tetor në Shkup, ndërsa ndeshjën e parë Maqedonia e luan ndaj Belgjikës me 10 tetor, teksa tre ditë me vonë përballet me Kazakistanin. Maqedonia aktualisht është në vendin e parë në renditjen tabelare me 11 pikë të tubuara, një më shumë se Belgjika dhe Uellsi.