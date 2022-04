Milani zhgënjen sërish, përfiton Interi

Pas barazimit me Bologna, Milani ka zhgënjyer sërish duke barazuar pa gola në transfertë ndaj Torinos.

Ky barazim i bën dëm Milanit, pasi nëse Interi fiton ndeshjen e prapambetur me Bolgona do të merrte kreun.

Aktualisht skuadra e Piolit renditet e para me 68′ pikë, 2 më shumë se rivalët e Interit.